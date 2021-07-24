Uçağı Milas Bodrum Havalimanı'na indiren kaptan pilot fenalaşıp yaşamını yitirdi

Muğla’daki Milas Bodrum Havalimanı’na dün akşam saatlerinde uçağı indiren kaptan pilotun terminale gitmek için bindiği araçta fenalaştığı ve ambulans ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Muğla'daki Milas Bodrum Havalimanı'na dün akşam saatlerinde uçağın inişini yaptıktan sonra bindiği araç ile terminale giderken fenalaşan ve arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan kaptan pilot Doğan Susin'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre Muğla eski eski CHP Muğla Milletvekili ve sanatçı Tolga Çandar, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Eşi de kendisi de kaptan pilot. Pegasus'ta uçuyor. Dün akşam uçağı Milas Havaalanı'na iniyor. Ertesi gün kaptan olarak yolcularını alıp gidecek. Ancak uçaktan indikten sonra bindiği araçta fenalaşıyor. Ambulans geliyor, Milas'ta özel bir hastaneye getiriyorlar. Ne yazık ki Doğan Susin kardeşimizin (Hv. H.O'82) Hakkın rahmetine kavuştuğu anlaşılıyor" dedi.

Kaptan pilot Doğan Susin'in cenazesi bugün akşam saatlerinde İstanbul'da 1. Ordu Selimiye Kışlası'nda askeri tören düzenlendikten sonra Kurtköy Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.