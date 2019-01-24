Uçağı kaybolan futbolcu Emiliano Sala için arama çalışmaları sonlandırıldı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmalarına son verilirken, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi.

Guernsey polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedildi.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Elimizdeki bütün verileri inceledikten sonra zor kararı vererek arama faaliyetini bitirdik. Bu aşamada hayatta kalma ihtimalleri son derece düşük" ifadeleri kullanıldı.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçakğın, pazartesi günü Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti. Uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü İngiltere Premier Lig takımı Cardiff City ile sözleşme imzalamıştı.

Uçakta Sala'nın yanı sıra, uçağın pilotu David Ibbotson da bulunuyordu.