

Fransız Uçuş Güvenliği Dairesi'nin (BEA) ön raporu yardımcı pilotu tarafından Fransız Alplerinde bilinçli olarak düşürüldüğü ortaya çıkan Germanwing uçağıyla ilgili yeni bulgular ortaya koydu. Elde edilen verilere göre yardımcı pilot Andreas Lubitz uçağın bir önceki yolculuğu olan Barcelona uçuşunda uçağı düşürmek için önceden talim yaptı.

Fransız Uçuş Güvenliği Dairesi'nin (BEA) verdiği bilgilere göre yardımcı pilot bir önceki uçuşta uçağın yüksekliğini birçok kez birkaç saniyeliğine fazlasıyla alçak bir seviyeye ayarladı.

Kara kutu kayıtlarının incelenmesi sonucunda yardımcı pilotun uçağın Fransız Alplerine çakılmasından az öncesine kadar kumanda kolunu hafifçe hareket ettirdiği için, uzmanlar Lubitz'in uçağın düşmesini bilinçli olarak planladığından yola çıkıyor. Uçağın otomatik pilotta olması nedeniyle bunun kumandaya herhangi bir etkisi ise olmadığı kaydedildi. Yardımcı pilotun buna ek olarak birçok defa da hızı artırdığı belirtiliyor.

BEA müdürü Rémi Jouty "Söz konusu bu bulgulardan yardımcı pilotun herhangi bir nedenle hareket kabiliyetini yitirmediği ve tüm eylemlerinin uçağı düşürmeyi hedeflediği sonucuna ulaşmak mümkün" şeklinde konuştu.

Barcelona'dan Düsseldorf'a hareket eden 4U9525 sefer sayılı Germanwings uçağı 24 Mart'ta Fransız Alplerine çakılmış, olayda uçaktaki 150 kişinin hepsi ölmüştü.

Şimdiye kadar elde edilen bulgular yardımcı pilotun uçağı 100 fit yani yaklaşık 30 metreye kadar bilinçli olarak büyük bir hızla alçalttığı ve kokpitin kapısını içeriden kilitleyerek kaptan pilotun kokpite girişini engellediği yönünde.

Rapor yardımcı pilotun sağlık geçmişiyle ilgili de daha detaylı veriler içeriyor. Buna göre Lutfhansa depresyon tedavisi gören Lubitz'in uçuşa uygunluk belgesini 2009 Nisanında uzatmadı. Lubitz'in yeniden uçmasına ancak aynı yılın temmuz ayında izin verildi.