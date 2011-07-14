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UÇAĞI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI İZMİR (A.A)

14 Temmuz 2011 16:50

-UÇAĞI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI İZMİR (A.A) - 14.07.2011 - İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düşen askeri eğitim uçağına ulaşılmasına yönelik çalışmalara başlandı. Güzelbahçe'nin Altınoluk mevkisi açıklarına düşen uçağa ulaşılması için Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları bölgeye gitti. Sahil güvenlik dalgıçları ile dalgıç polisler, denizde arama çalışmalarına başladı. Görgü tanıkları, uçaktan atlayan olmadığını söyledi. -UÇAKTA ÖĞRETMEN İLE ÖĞRENCİSİ OLABİLİR İzmir Valisi Cahit Kıraç, Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan havalanan eğitim uçağının, Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düştüğünü bildirdi. Vali Kıraç, Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan havalanan T 37 eğitim uçağının, saat 12.10'da Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düştüğünü kaydetti. Kıraç, henüz enkaza ulaşılamadığı için kesin olmamakla birlikte uçakta öğretmen ile öğrencisinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

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