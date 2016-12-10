Uçağa minibüs çarptı!

İstanbul Atatürk Havalimanı genel havacılık apronunda meydana gelen kazada, park pozisyonundaki SOS International şirketine ait TC-STA tescilli Hawker 400A tipi ambulans uçağın kanadına minibüs çarptı.

Uçağın kanadında hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dönemlerde Atatürk Havalimanı'nda apron kazalarında hızlı artış dikkat çekiyor. En son 25 Ekim 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda özel uçak ve helikopterler tarafından kullanılan apronda kaza meydana gelmişti. İkram taşıyan kamyon, içinde Murat Çeçen'in olduğu TC-DIA tescilli Embraer Legacy 650 tipi uçağın sol kanat ucuna vurmuştu.