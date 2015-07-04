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Uçağa lazer tutana 10 bin lira ceza

Sıtma başta olmak üzere tropikal hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı aşı ve ilaçları ücretsiz veriyor

04 Temmuz 2015 01:53

Uçaklara lazer tutarak seyir güvenliğine zarar verenlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin lira ceza verilecek. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, uçaklara lazer tutanlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 10 bin TL ceza kesiyor. Uğur Cebeci’nin hazırladığı Kokpit’te bu hafta uçaklara tutulan lazerin nasıl uçuş güvenliğine zarar verdiği anlatılıyor. İkinci konuda ise seyahat hastalıkları ekranlara geliyor. Sıtma başta olmak üzere tropikal hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı aşı ve ilaçları ücretsiz veriyor.

 

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