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Uçağa kaçak bindi, ifadesi alınıyor

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA), İSTANBUL-Antalya seferini saat 09

08 Ocak 2018 15:17

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA), İSTANBUL-Antalya seferini saat 09.00\'da yapması  planlanan  Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca  uçağa polis çağrıldı. Uçağa biletsiz yada yanlış bindiği iddia edilien  R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun kaçak olarak bindiği anlaşıldı. R.K.,  polis tarafından Atatürk havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği\'ne götürülerek ifadesi alındı. Bu işlemin ardından R.K\'nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürülmesi bekleniyor.

 

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