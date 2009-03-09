Başbakan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Behçeli'ye seslenerek 'Sen uçağa binme özürlüysen ben ne yapayım?' dedi.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini, harcırah almak için yurtdışına gitmekle suçladığını" belirterek, "Ettiği lafa bak. Eline diline dursun. Sen uçağa binme özürlüysen ben ne yapayım" dedi.



Başbakan Erdoğan, partisinin Antalya'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, muhalefetin "Yolsuzlukla mücadele" konusunda söylediklerine işaret ederek, "Senin neyine yolsuzlukla mücadele? Bu iktidarın yolsuzlukla en ufak bir alıp veremediği olsaydı biz yolsuzluğun içinde batar, bu yatırımları yapamazdık. Biz bütün borçlarınızı temizliyoruz. Biz bu yatırımları yapıyoruz" diye konuştu.



Erdoğan, "CHP Lideri Deniz Baykal'ın yıllarca Antalya milletvekilliği ve bakanlık yaptığını, ancak Antalya-Alanya yolunu yapamadığını" kaydederek, kendilerinin göreve geldikten sonra yaptıklarını, gerçeklerin ortada olduğunu ancak muhalefetin bunu bile göremediğini" söyledi.



"Bugün çok çirkin bir şey daha duyduğunu" ifade eden Erdoğan, "Sayın Bahçeli sıkılmadan bir şey daha diyor. İnsanda ar olur ar. Dediği lafa bak. 'Başbakan harcırah almak için yurt dışına gidiyor.' Ettiği lafa bak. Eline diline dursun. Sen uçağa binme özürlüysen ben ne yapayım. Diyorsun ki, 'Ben Başbakan Yardımcısı iken üç ülkeye gittim.' Yani bir Başbakan Yardımcısı üç ülkeye gitmekle övünür mü? Bir Başbakan Yardımcısı Türkiye'nin 81 vilayetine gitmemekle övünebilir mi?" diye sordu.



Erdoğan, "Sivas'tan öteye gidemiyorsun. Hadi git, orada da siyaset yap. Sayın Baykal sen de git. Orada da siyaset yap. Oralar Türkiye... 780 bin kilometrelik vatan toprakları. Hani milliyetçiydin sen? Ne milliyetçiliği be... Sen kafatası milliyetçisisin, kafatası. Bunlar ülkeme, halkıma hizmetle yarışanlardan değil. Milliyetçilik, halkının değerleriyle özdeş yaşayan, halkına hizmetkar olmayı kendine gaye edinen bir anlayıştır" dedi.

