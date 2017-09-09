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Yaşam

Uçağa ayakta yolcu alacaklar!

Uçağa ayakta yolcu alınmasını öngören tasarımlarda yolcuların normalden daha az yer kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor

09 Eylül 2017 19:40

VivaColombia isimli hava yolu firması, uçak yolcularını kökünden değiştirmek için düğmeye bastı. Firma uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı.

Bununla ilgili dizaynlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu karelere bakıldığında yolcuların normalden daha az yer kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor.

Firma bu modeli kısa süreli uçak yolculukları için hayata geçirmek istediğini resmen duyurdu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu yönde bir talep olduğunu ve bu talebi karşılamak için gerekli girişimleri yaptıklarını belirtti.

Ancak firmanın bu projesini hayata geçirebilmesi için pek çok yerden izin alması gerekiyor. Bu alanda girişimlerde bulunan ilk firma VivaColombia değil.

İngiltere merkezli havayolu şirketi Ryanair de benzer bir talep ile uzun süre gündemde kalmıştı.Ancak şirket gerekli izinleri bir türlü alamadığı için bu projesini hayata geçirememişti.

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