Uçağa ait iki parça bulundu



Arama kurtarma ekipleri, geçen hafta sonu 162 kişiyle denize çakılan AirAsia havayollarına ait yolcu uçağına ait iki büyük parça buldu.

Arama kurtarma ekibinin başkanı Bambang Soelistyo, Borneo Adası açıklarındaki Cava Denizi'nde cuma akşamı söz konusu iki parçanın tespit edildiğini kaydetti.

Bulunan parçalardan birinin 10 metre uzunluğunda olduğunu belirten Soelistyo, denizin aşırı dalgalı olmasının çalışmaları zorlaştırdığını vurguladı.

Hafta boyunca kötü hava koşulları radardan kaybolup düşen Airbus A320-200 tipi uçaktaki yolcuların cesetlerinin ve uçağın gövdesinin bulunmasını zorlaştırmıştı.

Yetkililer şu ana dek 30 cesedi denizden çıkardı. Uçağın düşüş nedeninin net olarak belirlenebilmesi için kara kutunun bulunması gerekiyor. Arama çalışmaları kapsamında 13 uçak ve 30 gemi görev alıyor.