Üç yıl önce öldüğü açıklanan uyuşturucu lideri öldürüldü

El Mas Loco (En deli) takma adıyla bilinen Nazario Moreno Gonzalez, Michoacan'daki uyuşturucu ticaretini elinde tutan La Familia şebekesinin kurucusuydu. Şebekesinin 2010 yılındaki ölüm haberi ardından zayıfladığına inanılıyordu. Moreno ayrıca bu örgütün içinden çıkan ve zalimliğiyle bilinen, dini simgeleri kullanan Tapınak Şövalyeleri grubunun da manevi lideriydi.

43 yaşındaki Moreno'nun ilk ölüm haberi, 2010 yılındaki bir çatışma ardından duyulmuş, ama cesedi hiçbir zaman bulunamamış ve o tarihten bu yana da, hayatta olduğu yolunda bilgiler verilmişti.

Meksika polisi, Nazario Moreno'nun sonunda Michoacan eyaletinde bulunduğunu ve vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Federal savcılık yetkilisi Tomas Zeron, "alınan parmak izinden, öldürülen kişinin yüzde yüz Nazario Moreno Gonzalez olduğuna eminiz." dedi.

Hükümet sözcüsü Alejandro Rubido da, güvenlik birimlerinin uzun zamandır Moreno'nun izini sürdüğünü kaydetti. Sözcü, tehlikeli bir şahıs olarak nitelediği Nazario Moreno'nun, son yıllarda da birçok cinayet olayına karıştığına inanıldığını söyledi.

Rubido, "Moreno'nun dün sabah Michoacan eyaletindeki Tumbiscatio köyünde polis tarafından durdurulduğunu ve teslim olması istendiğinde ateş açtığını, bu sırada öldürüldüğünü" anlattı.

BBC'nin Meksika muhabiri Will Grant, Moreno'nun öldürülmesinin, hükümetin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü kampanyada bir ayda elde ettiği ikinci büyük başarı olduğunu kaydediyor.

Şubat ayı sonunda da dünyanın en büyük suç örgütlerinden biri olduğu düşünülen ve 50'den fazla ülkeye uyuşturucu satan Sinaloa kartelinin başı Joaquin Guzman tutuklandı. 2001 yılında çamaşır sepetiyle cezaevinden kaçırılan Guzman, Meksika'nın en çok aranan suçlularından biriydi.