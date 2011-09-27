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Kültür-Sanat

Üç yazardan imza günü

Yapı Kredi yayınları'nın 3 yazar Galatasaray Kitapevi'nde 3-4 Ekim'de okurlarıyla buluşuyor.

27 Eylül 2011 03:00

Derya Soğuk - T24

Yapı Kredi yayınları'nın 3 yazar Galatasaray Kitapevi'nde 3-4 Ekim'de okurlarıyla buluşuyor.

Miniminnacık kahramanı Tobie Lolness ile “Saint-Exupéry”, “Tam-Tam” ve “Sorcières” gibi saygın ödüllere layık görülen Timothée de Fombelle,  Macar edebiyatının sarsıcı kalemi Krisztián Grecsó ve Hollanda'nın en başarılı polisiye yazarından biri olan Charles den Tex Galatasaray Kitabevi’ne konuk oluyor.

Yapı Kredi Yayınları’nın bir buçuk milimetrelik kahraman Tobie’nin maceralarını yayımladığı iki kitabı “Tobie Lolness - 1. Boşlukta Yaşam ve Tobie Lolness - 2. Elisha’nın Gözleri”nin yazarı Timothée de Fombelle, 3 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 17:00 – 18:00 arası Yapı Kredi Kültür Merkezi’nin alt katında yer alan Galatasaray Kitabevi’nde okurlarıyla buluşuyor.

Kendisini ve ait olduğu topluluğu kaybedip sonra yeniden bulan bir gencin hikâyesini anlatan yeni kitabıyla ilgiyle okuduğumuz Agotha Kristof, Magda Szabó gibi sarsıcı Macar yazarlar arasına giren Krisztián Grecsó, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitabı “Hoş Geldin” i ve Hollanda'nın en başarılı polisiye yazarından biri olan Charles den Tex ise teknoloji ve internet suçlarını konu alan “Hücre” kitaplarını 4 Ekim Salı günü saat 17.00 – 18.30 saatleri arasında Galatasaray Kitabevi’nde imzalıyor.



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