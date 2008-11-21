Üç yaşındaki çocuğunuz da migren hastası olabilir!

Migren, son dönemde ülkemizde en sık rastlanan hastalıklardan biri. Her dört kadından ve 10 erkekten birinde görülen bu hastalık; lodoslu havalarda varlığını daha çok hissettiriyor. Uykusuzluk, yorgunluk ve yanlış beslenme gibi bazı faktörler de, bu hastalığı tetikliyor. Geçtiğimiz günlerde migrenin Türkiye'deki ve dünyadaki durumunu tartışmak üzere düzenlenen 'Migrenin Epidemiyolojisi ve Toplumdaki Yükü' adlı toplantıya katılan Albert Einstein Tıp Okulu'ndan Dr. Marcelo Bigal, migrenin dünyanın her yerinde çok yaygın bir hastalık olduğunu söyledi ve ekledi:"Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; migren kanserden sonra en önemli engelleyici hastalıklardan biri. Sadece Amerika'da 35 milyon migrenli bulunuyor. Migrenin başlama yaşı da çok değişken. Üç-dört yaşlarında bile migren hastası olunabilir. Ama özellikle 12 yaş civarında görülme sıklığı artıyor ve yüzde 12'ye ulaşıyor. Bu dönemde kız çocukları da, erkekler de aynı oranda migrene yakalanma riski taşıyor. Ancak adet görmeye başlamaları ile kızların migren ağrıları artıyor. Migren hastalarında beyin aşırı hassas oluyor ve sistemde görülen değişikliklere karşı aşırı tepki veriyor. Adet döneminde kadınlarda östrojen hormonu sürekli değişiklik gösterdiği için beyin bu iniş çıkışlara fazla tepki veriyor."Özellikle üç - dört yaşındaki çocuklarda migrenin zor fark edildiğini belirten Dr. Bigal, şöyle devam etti: "Migrenli bir çocuk atak geçiriyorsa oyun oynamak istemez, karanlık bir odada kalmak ister. Bazen kusar ama uyuyup uyandığında normale döner. Yetişkinlerle çocuklar arasındaki en önemli fark; çocukların daha kısa süreli ataklar geçirmesidir. Ebeveynlerden birinde migren varsa, çocuğun durumu daha kolay anlaşılabilir. Kız çocuklarının migren oldukları daha rahat fark ediliyor. Çünkü aileler, erkek çocuklarının ağrılarının migrenden çok daha ciddi sorunlardan kaynaklandığını düşünüyor."