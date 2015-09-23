Üç yaşında çocuk kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Aydın'da üç yaşındaki kız çocuğu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki kez kalbi duran küçük kızın, 10 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi.

Hürriyet’te yer alan haber göre; Aydın’ın Çine ilçesinde esnaflık yapan Yıldıray Duran'ın üç yaşındaki kızı Tülin Deren Duran, rahatsızlanınca Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesi ile duran kalbi çalıştırılan çocuk daha sonra, ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Burada tedavisine devam edilen küçük kızın ikinci kez kalbi durdu. Bütün müdahalelere rağmen kalbi çalıştırılamayan Duran vefat etti.

Cenaze, Çine Belediyesi Evciler Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Duran'ın karaciğer yetmezliği hastası olduğunu belirten yakınları, çocuğun, 10 gün önce karın ağrısı şikayetiyle başvurdukları Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ancak iyileşemediğini ifade etti.