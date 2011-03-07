-ÜÇ UYDUNUN İMZASI ATILDI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Belirlediğimiz uydu ve uzay stratejisi kapsamında şimdilik 2 adet uyduyu kısa vadede 2013 ve 2014 yılları arasında temin edeceğiz. Ayrıca proje ile eş zamanlı olarak TÜRKSAT 5A'nın Türkiye'de imalatı için çalışmaları başlatıyoruz'' dedi. TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B Uydu İhalesi ve Uydu Üretim Teknoloji Transferi Projesi imza töreni Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Bakan Yıldırım, törende, TÜRKSAT'ın uydu işletme kapasitesinin bilgi iletişim alanındaki gelişmelere paralel olarak gittikçe arttığını belirterek, ''Artık bilgi toplumu hedefi az ve çok gelişmiş bütün ülkeler için öncelikli bir konu haline gelmiştir. Ülkeler bir yandan karasal kablolu, kablosuz iletişim alt yapılarını oluştururken bir yandan da uydu ve uzay marifetiyle iletişimlerini artırmak için adeta bir yarış halindedir'' diye konuştu. Türkiye'nin 2023 yılına kadar uydu ve uzay politikalarının ilkelerini belirlediklerini anlatan Bakan Yıldırım, ''Türkiye genel anlamda dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yerini alırken, Cumhuriyetimizin 100. yılında uydu ve işletmeciliği, uydu kapasitesi ve uzay faaliyetleri konusunda da yine 10'unculuğu hedeflemektedir. Şu anda faal olan 2 uydumuz var. Kısa süre önce 2 tane daha vardı ilk nesil uydular. TÜRKSAT 1B ve 1C, onlar salınıma bırakıldı yani çöpe atıldı. Artan kapasiteyi ve talebi dikkate alarak kapasite artırımına gidilme ihtiyacı doğdu'' değerlendirmesinde bulundu. Mevcut uyduların talebi karşılamadığına işaret eden Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''TÜRKSAT uydu kiralamak marifetiyle müşterilerinin taleplerine karşılık veriyor. Belirlediğimiz uydu ve uzay stratejisi kapsamında şimdilik 2 adet uyduyu kısa vadede 2013 ve 2014 yılları arasında temin edeceğiz. Ayrıca proje ile eş zamanlı olarak TÜRKSAT 5A'nın Türkiye'de imalatı için çalışmaları başlatıyoruz. TÜRKSAT 5A uydusu, esasen TÜRKSAT 4A ve 4B'nin teminiyle ilgili anlaşmada bir stratejik işbirliğini de öngörüyor. Bugün imzalanacak sözleşmeye 1,5 yılda çok kapsamlı bir çalışma sonucunda gelindi. 'Neden bu kadar geç kalındı?' diye düşünülebilir. Bunun sebebi bu sadece uydu temin projesi değil, bu Türkiye'nin kendi uydusunu yapabilmesini öngören, uzay politikalarında stratejik bir işbirliği kapısını aralayan kapsamlı bir projedir. Dünyanın bilinen uydu üreticileriyle çetin görüşmeler, pazarlıklar sonucu hem uydu alımı konusunda hem de stratejik işbirliği konusunda Japon Mitsubishi Electric MELCO firması ipi göğüsleyen firma oldu. 2 uydu ve bunların fırlatma hizmeti artı sigortası toplam 2 uydu için 571 milyon dolar ile en uygun teklifi veren Japon firması Mitsubishi Electric MELCO ihaleyi kazanmıştır.'' Uyduların teminiyle TÜRKSAT'ın mevcut uydu kapasitesinin 3 kat artacağını vurgulayan Bakan Yıldırım, ''Kısa ve orta vadede TÜRKSAT'ın ihtiyacı olan kapasiteyi temin etmiş oluyoruz. Diğer bir konuda Türkiye'nin yerli uydu yapımıyla ilgili MELCO ile bir ortaklığa, stratejik işbirliğine gidiyoruz, bununla beraber de Japon ve Türk hükümeti uzay araştırmaları konusunda işbirliğinin kapılarını bu proje ile aralamış oluyor. JAXA ile Türkiye Uzay Kurumu'nun işbirliğinin temellerini atıyoruz. Türkiye Uzay Kurumu'nun kanunu hazır yeni meclis döneminde bunun da yasalaşmasını gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.