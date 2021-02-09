Üç üniversitenin ortak düzenleyeceği "Dünya Yunanca Günü" etkinliği iptal edildi

Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversitelerinin ortak olarak düzenleyeceği "Dünya Yunanca Günü" etkinliği Yeni Akit'in yaptığı haber sonrası iptal edildi.

Ankara Üniversitesi, geçen günlerde yaptığı açıklamada, kendi ev sahipliğinde Dünya Yunanca Günü etkinliği gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Üniversitemiz ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 09 Şubat 2021 Salı günü saat:14.00’de internet ortamında ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği gerçekleştirilecektir."

Etkinlik kapsamında İzmir Urla doğumlu, Nobel ödüllü Yunan şair Yorgos Seferis’in eserleri üzerinden çeşitli sunumlar gerçekleştirilecekti.

Etkinliğin gündeme gelmesi ardından milliyetçi çevreler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yeni Akit gazetesi, etkinlik hakkında yaptığı haberde “İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala imza attı! Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlığını kullandı.

Yeni Akit haberinin ardından Ankara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada etkinliğin iptal edildiği şu ifadelerle duyuruldu:

“Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İstanbul ve Trakya Üniversiteleri de etkinlik için hazırladıkları internet sayfalarını yayından kaldırdı.