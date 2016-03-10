Üç ülkenin ulaşamadığı kayıp Malezya uçağının izini meraklı bir avukat buldu

Malezya Havayolları’na ait 270 sefer sayılı uçağın kayıplara karışmasının üzerinden 2 yıl geçti. Uçaktaki 239 kişinin vatandaşı olduğu üç ülke, Avustralya, Malezya ve Çin’in Hint Okyanusu’nda başlattığı arama çalışmalarında yaklaşık 100 milyon dolar harcandı. Ancak kayıp uçağa ait küçük bir parçanın bulunmasının dışında neredeyse hiçbir sonuç alınamadı. Son aylardaki en somut bulgu ise sadece kişisel merakıyla tek başına uçaktan iz arayan ABD’li bir avukat tarafından elde edildi.

Olaydan ve kayıp yakınlarının dramından etkilenen 58 yaşındaki Blaine Alan Gibson, Boeing 777’nin üzerindeki sır perdesini aralamak umuduyla bir süre önce araştırmalara başladı. New York Times’ın haberine göre, aylarca iz süren Gibson, Facebook’ta kurulan tartışma grubunda bir uzmanın önerisiyle geçtiğimiz hafta gittiği Mozambik’teki bir sahilde, uçağa ait bir parça buldu ve yetkililere teslim etti. Malezya Ulaştırma Bakanı’nın ‘büyük ihtimalle Boeing 777’ye ait olduğunu’ belirttiği parçanın durumu incelemeler sonucu netleşecek.

170 ülkeyi dolaştı

Kayıp uçak, maceracı avukatın peşine düştüğü ilk gizem değil. Gibson, 1900’lerin başında Sibirya’ya düştüğüne inanılan meteoru, Mayaları, 10 Emir’in yazılı olduğu belirtilen tableti araştırmak için 170’in üzerinde ülkeyi gezmiş.