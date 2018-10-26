Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu başladı

Halil COŞKUN- Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Silopi ilçesinde düzenlenen \'Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu\'na katılan Vali Mehmet Aktaş, PKK terör örgütünün bölgeden temizlenmesinin ardından ilçede farklı din ve ırk zenginliğinin yaşanacağını söyledi.

Silopi\'deki bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 3 günlük sempozyumun açılışında konuşan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, katılımcılara ilçe hakkında detaylı bilgiler verdi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan da yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl üniversite bünyesinde güzel sanatlar fakültesini açacakları müjdesini verdi.

Son olarak konuşan Vali Mehmet Aktaş, Silopi’nin, Suriye ve Irak ile komşu olduğunu, Dicle Nehri ile Habur Çayı arasında kalan bereketli topraklarıyla önemli bir coğrafyaya sahip bir ilçe olduğunu ifade ederek, \"Bu yönüyle ekonomik fırsatları da içine koyan bir ilçemiz. Yine bunun üzerine Habur gibi ülkenin ve dünyanın en önemli sınır kapılarından bir tanesine ev sahipliği yapıyor. İpekyolu ve Ortaduğu’ya açılan bir kapı durumundadır. Ülkemizin çok farklı yerlerinde üretim yapılıyor ve üretilen ürünler belki yüzlerce, binlerce kilometre kat edilerek Habur üzerinden ihraç ediliyor. Halbuki burada bölgemizde kurulacak fabrikalar, tesislerle yapılacak üretimin burada ihraç edilmesi, üreticiler için de, ihracatçılar için de büyük imkanlar sağlayacaktır. Maalesef bu konuda Silopi ilçemiz hak ettiği noktaya gelmemiştir. Ama biz el birliği ile başta valiliğimiz olmak üzere bütün kurum kuruluşların desteği ile inşallah Silopimizde bu eksiği gidereceğiz. Ticaret sanayi odası başkanımız Osman Geliş de ifade etti. Çok ciddi bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah Silopimizde bir organize sanayi bölgesi kuruluşu gerçekleştireceğiz\" dedi.

Silopi\'nin geçmişte birçok din ve ırktan insanlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Aktaş, \"İlçemiz farklı dinleri, kültürleri asrılar boyunca, binlerce yıl bağrında barındırmış bir ilçemizdir. Bugün ilçemizde tabi ki Müslüman çoğunluğun yanında Süryaniler, Keldaniler, Ermeniler, farklı ırk ve dinlere mensup insanlar burada yaşamış, yaşamaya devam ediyor. Tabi ki son zamanlarda bu yönüyle bir sıkıntı yaşadık. PKK terörü nedeniyle bu bölgeye vurulmuş en büyük darbedir. Bu bölgede yaşanmış en büyük ihanettir. Bu PKK ihaneti, PKK terörü buradaki her görüşten, her statüden insanı rahatsız ettiği gibi malasef farklı dinlerden ve etnik kökenli yaşayan insanlarımızı da rahatsız etmiştir. Ama terör örgütünün yok edilmesi noktasında büyük bir gayret var. Burada da inşallah işin neticesini almak üzereyiz. Bu terör tehdidi tamamen ortadan kalktıktan sonra bu kültürel zenginliği tekrardan yine yaşayacağız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI