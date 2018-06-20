Üç ülkeden Akdeniz'de askeri ittifak

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi doğalgaz alanındaki işbirliğini askeri ittifak noktasına taşıyacak. Üç ülkenin savunma bakanları bu ortak karar çerçevesinde cuma günü Larnaka'da ‘Zenon’ Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde toplanacak.

Duvar'dan Nikolaos Stelya 'nın haberine göre, Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, üç savunma bakanının bu toplantıda bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki gibi konuları ele alacağını söyledi. Angelidis, cuma günü Yunan mevkidaşı Panos Kammenos ve İsrailli mevkidaşı Avigdor Lieberman ile ‘bölgesel güvenlik, olası işbirliği alanları ve askeri işbirliğinin siber savunma ve arama-kurtarma alanlarında artırılmasının’ görüşüleceğini aktardı.

Bölgede istikrar yaatmayı amaçlıyor

Bu toplantının bölgede istikrar yaratmayı amaçladığını söyleyen Rum Bakan, istikrarın ‘diğer komşu ülkelerle de bölgesel işbirliği kurulması sayesinde refah ve gelişmeyi artırmakla’ sağlanabileceğini ekledi. Angelidis ayrıca, bölge ülkeleri arasında ortak çıkarlar olduğundan bir güven kültürü ve karşılıklı anlayışın teşvik edilmesinin öneminin de altını çizdi.

Kıbrıslı Rum Bakan, ülkesinin geleceğe dair planlarına ilişkin de konuştu. Angelidis, Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında da savunma konularında üçlü bir işbirliği mekanizmasının var olduğunu, aynı zamanda Kıbrıs ve Yunanistan’ın Lübnan ve Ürdün ile de savunma alanında üçlü planlamalar üzerinde çalıştığını belirtti.

Yunan bakan için farkı önemi var

Cuma günü gerçekleştirecek olan toplantı Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos için ayrı bir önem de taşıyor. Kammenos, hükümetini geçtiğimiz günlerde dağılma noktasına taşıyan Makedonya anlaşmasının yarattığı sarsıntıdan sonra ilk defa uluslararası alanda boy gösterecek. Kammenos bu toplantı vesilesiyle görevine devam ettiği ve hükümet krizini arkasında bıraktığı mesajını verecek.