Çocuklar tatlılara bayılır. Uç Uç Uğurböceğim, 5 yaş ve üzerindeki çocuklarınıza hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı.



Malzemeler



1/2 kg. Petit Böre bisküvi

750 gr çilek

1 paket kakao

250 gr margarin

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

2 yumurta

1/2 kg süt

1 paket bitter çikolata

2 kutu bonibon

1 kutu çilek jölesi



Hazırlanışı



Bisküvileri bir kaba boşaltarak hepsini elinizle kırın. Diğer tarafta yağ, kakao ve vanilyayı bir kaba koyarak ısıtın. Bu karışıma 2 yumurta ilave edin. Bisküvilerle karıştırarak bir harç haline getirin. Bir tepsiye boşaltarak uğur böceği şekli verin. Süt ve krem şantiyi mikser ile çırparak krema kıvamına getirin. Çilekleri iyice yıkadıktan sonra ikiye bölerek alt taraflarına krem şanti sürün, uğurböceğinin üstüne yapıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Tamamını kapladıktan sonra bonibonları çikolataya batırıp boşluklara koyun. Uğurböceğinin başına kalan çikolata sosu boşaltın. Krem şantiden gözlerini yapın. Çileklerin parlak görünmesi için jöleyi suyla eriterek bir fırça yardımıyla çileklerin üzerine sürün.



(Bebeğimle Elele)