Üç toplama kampı gardiyanı yakalandı



Almanya'da pek çok eyalette eski Nazi suçlularına yönelik operasyon düzenlendi. Baden-Württemberg eyaletindeki operasyonda 88, 92 ve 94 yaşlarındaki üç kişinin yakalandığı bildirildi. Üç zanlının hapishane hastanesinde tıbbi testlerden geçirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğunun hâkim tarafından teyit edildiği kaydedildi.

Zanlıların Nazi döneminde çoğunluğu Yahudi 900 bin kişinin gaz odalarında öldürüldüğü Polonya'daki Auschwitz toplama kampındaki cinayetlere katıldığından şüpheleniliyor. Kampta 200 bin kişi de açlık, hastalık ve diğer nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti.

Üç eski toplama kampı görevlisinin Baden-Württemberg eyaletinde üç farklı noktaya ve Hessen ile Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki farklı evlere yapılan baskınlar kapsamında yakalandığı kaydedildi.

Hessen eyaletinden savcı Doris Möller-Scheu, Auschwitz'de gardiyan olarak görev yaptığından şüphelenilen iki kişinin evinde inceleme yapıldığını belirtti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yetkilileri de hakkında soruşturma yapılan bir adamın 1942 yılında Auschwitz'de çalıştığını kabul ettiği, ancak doğrudan kitle cinayetlerine katıldığı iddialarını reddettiği bildirdi.

Baden-Württemberg eyaletindeki baskınla ilgili yapılan açıklamada, Nazi dönemine ait çok sayıda veri ve kaydın ele geçirildiği ve değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin önde gelen Yahudi araştırmaları enstitüsü Simon Wiesenthal Merkezi'nden Efraim Zuroff, bunun büyük bir adım olduğunu kaydetti. Zuroff, “Sanıkların ilerlemiş yaşları göz önüne alınınca, adli kovuşturmayı hızlandırmak için her türlü çaba gösterilmelidir” şeklinde konuştu.