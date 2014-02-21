T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Üç toplama kampı gardiyanı yakalandı

Almanya’da, Auschwitz toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı. 88 ile 94 yaşları arasındaki şüphelilerin kamptaki cinayetlere katıldığı düşünülüyor.

21 Şubat 2014 14:15


Almanya'da pek çok eyalette eski Nazi suçlularına yönelik operasyon düzenlendi. Baden-Württemberg eyaletindeki operasyonda 88, 92 ve 94 yaşlarındaki üç kişinin yakalandığı bildirildi. Üç zanlının hapishane hastanesinde tıbbi testlerden geçirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğunun hâkim tarafından teyit edildiği kaydedildi.

Zanlıların Nazi döneminde çoğunluğu Yahudi 900 bin kişinin gaz odalarında öldürüldüğü Polonya'daki Auschwitz toplama kampındaki cinayetlere katıldığından şüpheleniliyor. Kampta 200 bin kişi de açlık, hastalık ve diğer nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti.

Üç eski toplama kampı görevlisinin Baden-Württemberg eyaletinde üç farklı noktaya ve Hessen ile Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki farklı evlere yapılan baskınlar kapsamında yakalandığı kaydedildi.

Hessen eyaletinden savcı Doris Möller-Scheu, Auschwitz'de gardiyan olarak görev yaptığından şüphelenilen iki kişinin evinde inceleme yapıldığını belirtti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yetkilileri de hakkında soruşturma yapılan bir adamın 1942 yılında Auschwitz'de çalıştığını kabul ettiği, ancak doğrudan kitle cinayetlerine katıldığı iddialarını reddettiği bildirdi.

Baden-Württemberg eyaletindeki baskınla ilgili yapılan açıklamada, Nazi dönemine ait çok sayıda veri ve kaydın ele geçirildiği ve değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin önde gelen Yahudi araştırmaları enstitüsü Simon Wiesenthal Merkezi'nden Efraim Zuroff, bunun büyük bir adım olduğunu kaydetti. Zuroff, “Sanıkların ilerlemiş yaşları göz önüne alınınca, adli kovuşturmayı hızlandırmak için her türlü çaba gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya AuschwitzNaziYahudiPolonya AuschwitzBaden-WürttembergHessenKuzey Ren VestfalyaDoris Möller-Scheu AuschwitzRen VestfalyaAuschwitzSimon Wiesenthal Merkezi Efraim ZuroffDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP/AFPBS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24