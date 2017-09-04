Üç ton sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Meksika başkentine bin 300 kilometre mesafedeki Sinaloa Eyaleti’ne bağlı Zapote de los Cázares’te üç tona yakın sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Askerler bölgedeki arama tarama çalışmaları sırasında 39 milyon dolar değerinde 2 bin 710 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Metamfetamin uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde olarak tanınıyor.

Meksika askeri yetkilileri uyuşturucu ticareti yapan çetelere "tarihî bir darbe" indirildiği görüşünü savunuyorlar.

Uyuşturucu, devriye gezen Meksikalı askeri birliklerin, kendilerini gözetleyen ve daha sonra kaçan iki şüphelinin dikkatini çekmesi ile ortay çıktı. İki şüphelinin izin süren askerler büyük miktarda kimyasal yoldan elde edilen maddelerin bulunduğu gizli uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı. Ele geçirilen sentetik uyuşturucuların Meksika’da değil, daha çok Çin, Hindistan, Tayvan ve ABD’de üretildiğini bildirildi.

Uyuşturucu çetesi lideri New York'ta hapis

Sinaloa’da çeşitli organize suç şebekeleri faaliyette. Uyuşturucuların ele geçirildiği bölgede ise Sinaloa çetesinin sözü geçiyor. Bu çetenin lideri "El Chapo" lakaplı Joaquín Guzman şu sıralarda New York’taki yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuklu bulunuyor. Guzman’ın tahminen 2018 yılının Nisan ayında uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

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DPA, ÇA/BD