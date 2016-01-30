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Dünya
Deutsche Welle

Üç tecavüzcüye idam cezası

Hindistan’da 21 yaşındaki bir genç kıza tecavüz edip öldürdükten sonra cesedini parçalara ayıran altı kişiden üçüne idam cezası, üçüne de ömür boyu hapis cezası verildi.

30 Ocak 2016 17:37

Batı Bengal eyaletinin Kamduni köyündeki evine üniversiteden dönen bir genç kızı tecavüz
edip
öldüren altı kişiden üçüne idam cezası verildi.

Diğer üç sanık ise ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

2013 yılında meydana gelen olayda sanıklar, 21 yaşındaki kızı kaçırıp metruk bir binada tecavüz
etikten sonra onu darp edip öldürmüşlerdi.

Genç kızın ağabeyi, kurbanın parçalara ayrılmış cesedini Kalküta'nın 30 kilometre kuzeybatısındaki
bir kanal kenarında bulmuştu.

40'lı yaşlarda olan altı tecavüzcünün genç kızla aynı bölgede yaşadığı bildirildi. Yargılanan diğer iki
sanık delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bir başka sanıksa dava sürecinde bir trafik kazasında
hayatını kaybetti.

Savunma avukatı Phiroze Edulji, sanıkların kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak itiraz edeceğini
bildirdi.

Savcı Aninda Rout ise kurbanın ailesinin de 8 suçlunun da ceza alması için itiraz edeceğini açıkladı.

Polisin verilerine göre, Hindistan‘da 2014 yılında toplam 36 bin 735 tecavüz vakası kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanBengalKamduniKalkütaPhiroze EduljiYüksek MahkemeAninda RoutHindistan&lsquo;daDeutsche Welle TürkçeBS/EC

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