Üç tecavüzcüye idam cezası

Batı Bengal eyaletinin Kamduni köyündeki evine üniversiteden dönen bir genç kızı tecavüz

edip

öldüren altı kişiden üçüne idam cezası verildi.

Diğer üç sanık ise ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

2013 yılında meydana gelen olayda sanıklar, 21 yaşındaki kızı kaçırıp metruk bir binada tecavüz

etikten sonra onu darp edip öldürmüşlerdi.

Genç kızın ağabeyi, kurbanın parçalara ayrılmış cesedini Kalküta'nın 30 kilometre kuzeybatısındaki

bir kanal kenarında bulmuştu.

40'lı yaşlarda olan altı tecavüzcünün genç kızla aynı bölgede yaşadığı bildirildi. Yargılanan diğer iki

sanık delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bir başka sanıksa dava sürecinde bir trafik kazasında

hayatını kaybetti.

Savunma avukatı Phiroze Edulji, sanıkların kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyarak itiraz edeceğini

bildirdi.

Savcı Aninda Rout ise kurbanın ailesinin de 8 suçlunun da ceza alması için itiraz edeceğini açıkladı.

Polisin verilerine göre, Hindistan‘da 2014 yılında toplam 36 bin 735 tecavüz vakası kaydedildi.