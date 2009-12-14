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Yaşam

Üç silahşörler gözaltına alındı

Beyoğlu'nda PKK sempatizanlarıyla çıkan olaylar sırasında silahla ateş açan üç kişi gözaltına alındı. İki kişi ise serbest bırakıldı.

14 Aralık 2009 02:00

T24 - Beyoğlu'nda PKK taraftarlarıyla çıkan olaylar sırasında silahla ateş açan üç kişi gözaltına alındı. İki kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Radikal gazetesinden Mustaa Özdabak'ın haberine göre Beyoğlu, Tarlabaşı'nda bölücü örgüt yandaşlarının ev, işyeri ve otomobillere taş ve molotofkokteyli atmalarına, tabanca doğrultarak tepki gösteren çevre sakinlerinden Selçuk Ü., T.G, ve S.Z.,'nin, kendilerini ve çevreyi korumak amacıyla ateş ettikleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri, elinde tabanca ile görüntülenen 3 kişiyi, olaydan hemen sonra gözaltına aldılar. Yapılan soruşturma sonrası, T.G ve S.Z., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada başka bir soruşturma dosyası kapsamında hakkında arama kararı bulunan Selçuk Ü. ise Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'na sevkedildi. Selçuk Ü'nün bir yakını, “Niye biz deşifre edildik. Niye yüzlerimiz gösterildi. Bir mahalle niye hedef ediliyor? Teröristlerin yüzleri kapalı bizim yüzlerimiz niye açık veriliyor” dedi.

Olayda kullanılan iki tabanca ise balistik inceleme yapılmak üzere, Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Üçüncü tabanca ise henüz bulunamadı. Olaylarda bir kişinin yaralandığı iddiaları ise henüz kesinleştirilemedi.

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