Üç şehirde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bitlis, Diyarbakır ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Bitlis ve Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.



Aynı olayla ilgisi bulunan ve İstanbul'dan uyuşturucu ticaretini yönlendirdikleri tespit edilen 2 kişi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Bitlis ve Diyarbakır'da gözaltına alınan kişilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada 8 kilogram esrar, İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin kaldıkları yerlerde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.



Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

