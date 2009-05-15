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Yaşam

Üç şehirde uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

15 Mayıs 2009 22:26

Bitlis, Diyarbakır ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Bitlis ve Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı olayla ilgisi bulunan ve İstanbul'dan uyuşturucu ticaretini yönlendirdikleri tespit edilen 2 kişi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bitlis ve Diyarbakır'da gözaltına alınan kişilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada 8 kilogram esrar, İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin kaldıkları yerlerde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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