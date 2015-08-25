Üç penisli çocuğa 6 saatlik operasyon

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Jaunpur kentinde üç penisle dünyaya gelen iki yaşındaki bir çocuk cerrahi operasyon geçirdi.

DHA'nın Indian Times’a dayandırdığı haberine göre, “diphallia” adı verilen bir sendromla dünyaya gelen bebeğin üç penisi Mumbai’deki Sion Hastanesi’nde altı saat süren bir operasyonla “tek”e indirildi.

Ameliyatı gerekleştiren Dr. Paras Kothari, bebeğin üç penisinden ikisinin sertleşmeyi sağlayan dokulara sahip olduğunu, üçüncüsünün ise tam gelişmediğini belirterek, çocuğun sadece bir penisten idrarını yapabildiğini kaydetti.

Dr. Kothari çocuğun doğuştan anüsünün bulunmaması nedeniyle Uttar Pradeş’te midesinin hemen yanından bir dışkılama deliği açılmış olduğunu bildirdi.

Operasyon sırasında çocuğun gelişmemiş olan üçüncü penisinin alınmasından sonra diğer iki penisi birleştirerek tek bir penis haline getiren doktorlar, ayrıca çocuğun rektum bölgesine bir anüs açarak normal dışkılama işlevine kavuşmasını da sağladılar.