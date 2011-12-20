Üç partiden Fransa'ya ortak tepki!

T24 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulu gündemine gelmesini kınayan bir bildiri yayınladı.



TBMM Genel Kurulunda, verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Fransa Ulusal Meclisinde görüşülecek olan teklife ilişkin Başkanlığın açıklamasını okudu. Bildiride, “Sözde Ermeni Soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören tek yanlı, haksız ve asılsız teklifin Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek olması, vahim, kabul edilemez ve tarihi bir hatadır” denildi.







