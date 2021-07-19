"Üç Netflix film pazarlama yöneticisi, üst düzey yöneticileri eleştirdiği için kovuldu"

T24 Dış Haberler

Streaming platformu Netflix'in film pazarlama bölümünden üç yöneticiyi, üst düzey yöneticileri eleştirdikleri için kovduğu iddia edildi.

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre çalışanlar, mesajlaşma uygulaması Slack'teki gruplarında yaptıkları eleştiriler keşfedildikten sonra kovuldu.

Bir kaynak, kovulan yöneticilerin mesajlaşmaların özel olduğunu düşündüğünü ve bir çalışanın eleştirileri rapor ettiğini belirtti.

Bir Netflix sözcüsü, "Bahsi geçen Slack mesajlarının pazarlama yönetimini eleştirdiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Kaynaklar, kovulan kişilerin kendi bölümlerindeki yöneticilerin yarısına tekabül ettiğini ifade etti.