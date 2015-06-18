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Üç muhalefet lideri de reddetti, Erdoğan Saray davetini yapamadı!

Muhalefet partileri, koalisyon görüşmelerinin partiler arasında yapılması konusunda fikir birliği içerisinde

18 Haziran 2015 18:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümeti kurma görevini vermeden önce bu hafta içi dört parti lideriyle ayrı ayrı görüşeceğine yönelik açıklamasına muhalefetteki üç parti; CHP, MHP ve HDP'den de ret cevabı gelince Erdoğan Saray davetini gerçekleştiremedi. 

 

Partiler, Saray davetini hangi gerekçelerle reddetmişti?

 

Erdoğan’ın teklifine ilk olumsuz yanıt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Dün (14 Haziran 2015) Doğan Medya Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a konuşan Bahçeli, 'Sadece Cumhurbaşkanının görev vereceği isimle görüşürüm' dedi. Bahçeli, “Ne Erdoğan'la görüşürüm ne de Saray'a giderim. Görevlendirme Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevi ise Davutoğlu'nundur” ifadesini kullandı.

 

 

Kılıçdaroğlu: Asla kabul edilemez

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Haziran 2015'te Parti Meclisi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu talebini eleştirerek, “Koalisyon görüşmelerinin devam ettiği bu süreçte, Cumhurbaşkanı'nın birinci aktör olarak ortaya çıkması asla kabul edilemez” diye konuştu.

 

Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı çatısı altında yapılmamalı

 

Daha önce birçok defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Anayasa’yı çiğnemekle suçlayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dört gün önce yaptığı açıklamada (11 Haziran 2015) koalisyon görüşmelerinin Cumhurbaşkanlığı çatısı altında yapılmaması gerektiğini ifade etmişti. Demirtaş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ancak kriz halinde devreye girmesi gerektiğini" savunuyor.

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