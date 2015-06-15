T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üç muhalefet lideri de 'Saray'a davet' açıklaması yapan Erdoğan'ı reddetti!

Muhalefet partileri, koalisyon görüşmelerinin partiler arasında yapılması konusunda fikir birliği içerisinde

15 Haziran 2015 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümeti kurma görevini vermeden önce dört parti lideriyle ayrı ayrı görüşeceğine yönelik açıklamasına muhalefetteki üç parti CHP, MHP ve HDP'den de ret cevabı geldi.

Erdoğan’ın teklifine ilk olumsuz yanıt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Dün (14 Haziran 2015) Doğan Medya Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a konuşan Bahçeli, 'Sadece Cumhurbaşkanının görev vereceği isimle görüşürüm' dedi. Bahçeli, “Ne Erdoğan'la görüşürüm ne de Saray'a giderim. Görevlendirme Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevi ise Davutoğlu'nundur” ifadesini kullandı.

 

Kılıçdaroğlu: Asla kabul edilemez

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bugün (15 Haziran 2015) Parti Meclisi toplantısı öncesi  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu talebini eleştirerek, “Koalisyon görüşmelerinin devam ettiği bu süreçte, Cumhurbaşkanı'nın birinci aktör olarak ortaya çıkması asla kabul edilemez” diye konuştu.

 

Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı çatısı altında yapılmamalı

 

Daha önce birçok defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Anayasa’yı çiğnemekle suçlayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dört gün önce yaptığı açıklamada (11 Haziran 2015) koalisyon görüşmelerinin Cumhurbaşkanlığı çatısı altında yapılmaması gerektiğini ifade etmişti. Demirtaş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ancak kriz halinde devreye girmesi gerektiğini" savunuyor.

ETİKETLER

erdoğanak sarayakpak partichpmhppartilermuhalefetkılıçdaroğluhdpdemirtaşbahçeliret cevabı

İlgili Haberler

Demirtaş: Koalisyonları cumhurbaşkanı değil siyasi partiler kurar!

'Koalisyondan kormayalım, erken seçimden de korkmayalım'

Bahçeli: Liderlerle tek tek görüşmek Cumhurbaşkanı'nın işi değildir

Hükümet kurma görevi vermeden önce siyasi parti liderleriyle tek tek görüşmek isteyen Erdoğan'a, Bahçeli'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu: Koalisyon görüşmelerinde Cumhurbaşkanı'nın birinci aktör olarak ortaya çıkması kabul edilemez!

'Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmamalı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24