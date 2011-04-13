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Politika

ÜÇ MİLLETVEKİLİ ADAYI MHP'DEN İSTİFA ETTİ HARRAN (A.A)

13 Nisan 2011 19:56

-ÜÇ MİLLETVEKİLİ ADAYI MHP'DEN İSTİFA ETTİ HARRAN (A.A) - 13.04.2010 - Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile üç milletvekili adayı ve üç ilçe başkanı MHP'den istifa etti. Harran Belediye Başkanı Özyavuz, düzenlediği basın toplantısında, MHP milletvekili aday listesinde dördüncü sırada yer alan Ahmet Keleşabdioğlu, dokuzuncu sıradaki Abdullah Fatiştooğlu ve on ikinci sıradaki Ülkü Cengiz'in yanı sıra  Harran İlçe Başkanı Reşat Özyavuz, Akçakale İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve Viranşehir İlçe Başkanı Abdülkerim Etli, il genel meclisinin bazı üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek, istifa kararı aldıklarını belirtti. MHP'yi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zafere taşıyan tek ilçe olduklarını vurgulayan Özyavuz, gazetecilerin ''AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz'un eşi, eski belediye başkanı İbrahim Özyavuz'un MHP listesinden milletvekili adayı olarak gösterilmesinin istifa gerekçesi olup olmadığını'' sorması üzerine, ''Bu davaya kim ihanet ettiyse onunla çalışamam. Eğer bu davaya ihanet varsa orada yokum ben. Biz bunu MHP Genel Merkezi'ne defalarca anlattık. Genel Merkez eğer buraya kulak vermediyse biz de çekilir gideriz'' ifadesini kullandı.  Hiçbir siyasi partiyle bağlantılarının olmadığını kaydeden Özyavuz, bir süre bağımsız kalacaklarını, daha sonra yapacakları görüşme sonucunda karar vereceklerini söyledi.

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