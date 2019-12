'Üç Maymun'un galası yapıldı

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı, 61'inci Uluslararası Cannes Film Festivalinde "En İyi Yönetmen" ödülü alan "Üç Maymun" filminin galası yapıldı.Kanyon Alışveriş Merkezi Cinebonus Sinemalarındaki galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceylan, "Cannes'da ödüle değer görülen film sizce neden Antalya Film Festivalinde ödül alamadı?" şeklindeki soru üzerine, "Bu, jürinin takdiridir. Hepimiz buna saygı duymalıyız" dedi.Film hakkındaki teknik bir ayrıntıya dikkati çekmek istediğini vurgulayan Ceylan, "Film, Türkiye'de ilk kez dijital olarak gösterilecek. 15 salonda dijital, 42 salonda da normal gösterimi yapılacak. Bu film ilk defa daha net, daha keskin, daha parlak, ses konusunda da daha iyi şekilde izlenebilecek" diye konuştu.Ceylan, "Filmi ne kadar seyircinin izlemesini bekliyorsunuz?" şeklindeki soruya, negatif düşünen bir insan olduğu için cevap vermek istemediğini söyledi."Filmi ödül almak için mi çektiniz?" sorusunu Ceylan, "Ben ödül alacağım diye yola çıkmadım. Onu düşünerek yola çıkmak anlamsız. Zaten film öyle bir şey ki meselenizle aranızda bir ilişki kurarsınız. Zaten onu gerçekçi bir şekilde ortaya koymak için öyle uğraşırsınız ki başka bir şeye vakit kalmaz" şeklinde yanıtladı.Ceylan, "Gelecekte başka projeleriniz var mı?" sorusuna da "Her yönetmen gibi benim de yeni film projelerim var" yanıtını verdi.Filmin oyuncularından Yavuz Bingöl de filmin, orta halli bir ailenin başından geçen olayları anlattığını kaydetti.Bingöl, bir gazetecinin, "Cannes'da ödül alan filme Antalya'da neden ödül verilmedi sizce?" şeklindeki sorusu üzerine, şöyle konuştu:"Polemiği çok seven bir insan değilim. Hayatımda da hiç böyle şeylere girmedim. Zaten düşüncelerini de çok açık ifade eden biriyim. En iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ve en iyi yönetmen ödülleri, bizim filmin hakkı olmalıydı. Sinema oyuncusu olarak benim düşüncem bu. Ama her jürinin kendi yorumu, değerlendirmesi var. Jürinin takdiridir. Diyecek fazla bir şey yok."Filmin oyuncularından Hatice Aslan ise rolü aldığında çok heyecanlandığını ifade ederek, "İlk sinema filmimdi ve bunu Nuri Bilge Ceylan ile yapmak bir onurdu" dedi.Role hazırlanırken 2,5 ay boyunca çok dağılmamaya çalıştığını belirten Aslan, evden sete gidip geldiğini, çünkü ne olursa olsun bu tarz hallerde insanın ifadesinde değişiklikler olabildiğini söyledi.Canlandırdığı karakterin kendisine biraz aykırı geldiğini kaydeden Aslan, "Hacer'in farklı bir derinliği var. Benim kadar neşeli biri değildi. O yüzden onu yaşatmak gerekiyordu. Kapanmak daha kolay geldi, role geçiş için onu yapmaya çalıştım. Yani bir anlamda o dönem oldukça asosyaldim" şeklinde konuştu.Senaryosu Ebru Ceylan, Ercan Kesal ve Nuri Bilge Ceylan tarafından yazılan filmin galasına, Güneri Civaoğlu, Erkan Can, yönetmenler Sinan Çetin ve Derviş Zaim'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.81'inci Akademi Ödüllerinde Türkiye'yi temsil edecek film, Los Angeles'daki ödüllerde Türkiye'ye "Yabancı Film Oscar"ını getirmek için yarışacak.Türkiye-Fransa-İtalya ortak yapımı film, 24 Ekim'de vizyona girecek.