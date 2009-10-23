T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Üç Maymun'a ödül

'Avrupa Yıldız Filmler Haftası 'nda Nuri Bilge Ceyalan'ın 'Üç Maymun' adluı filmi 2 dalda ödüle aday gösterildi.

23 Ekim 2009 03:00

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages tarafından desteklenen ve gösterildiği ülkelerde büyük başarı elde etmiş filmlerden oluşan "Avrupa Yıldız Filmler Haftası" Strasbourg'da, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filminin gösterimiyle başladı.

Odyssee sinemasındaki gösterime, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileri ile filmin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl de katıldı.

Bingöl, gösterimin ardından, Odyssee sinemasının müdürü Faruk Günaltay'ın takdimiyle birlikte izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Bu arada etkinliğin düzenleyicilerinden Avrupa Konseyi Kültür, Eğitim ve Gençlik Genel Müdürü Gabriella Battaini, filmin Avrupa Konseyi yaratıcılık ödülü ve Avrupa Konseyi ve Odyseee sinemasının ortaklaşa verdiği insan hakları ödülüne aday gösterildiğini açıkladı.

Avrupa Konseyi'nde görevli 8 büyükelçiden oluşacak jürinin, "Üç Maymun" filmine 10 Kasımda düzenlenecek törende ödül vermesi bekleniyor.

Nuri Belge Ceylan'ın filmi, önceki yıl Cannes Film Festivali'nde "en iyi yönetmen" ödülünü kazanmıştı. Avrupa sinema sanayisini Amerikan Hollywood sinemasına karşı korumak amacıyla 1988 yılında kurulan Eurimages, bugüne kadar 1279 Avrupa ortak yapımı için 380 milyon euro tutarında maddi yardım yaptı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 üyesi olan kuruluşa, üye ülkeler düzenli aidat ödüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24