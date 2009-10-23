'Üç Maymun'a ödül

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages tarafından desteklenen ve gösterildiği ülkelerde büyük başarı elde etmiş filmlerden oluşan "Avrupa Yıldız Filmler Haftası" Strasbourg'da, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filminin gösterimiyle başladı.

Odyssee sinemasındaki gösterime, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileri ile filmin başrol oyuncusu Yavuz Bingöl de katıldı.

Bingöl, gösterimin ardından, Odyssee sinemasının müdürü Faruk Günaltay'ın takdimiyle birlikte izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Bu arada etkinliğin düzenleyicilerinden Avrupa Konseyi Kültür, Eğitim ve Gençlik Genel Müdürü Gabriella Battaini, filmin Avrupa Konseyi yaratıcılık ödülü ve Avrupa Konseyi ve Odyseee sinemasının ortaklaşa verdiği insan hakları ödülüne aday gösterildiğini açıkladı.

Avrupa Konseyi'nde görevli 8 büyükelçiden oluşacak jürinin, "Üç Maymun" filmine 10 Kasımda düzenlenecek törende ödül vermesi bekleniyor.

Nuri Belge Ceylan'ın filmi, önceki yıl Cannes Film Festivali'nde "en iyi yönetmen" ödülünü kazanmıştı. Avrupa sinema sanayisini Amerikan Hollywood sinemasına karşı korumak amacıyla 1988 yılında kurulan Eurimages, bugüne kadar 1279 Avrupa ortak yapımı için 380 milyon euro tutarında maddi yardım yaptı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 üyesi olan kuruluşa, üye ülkeler düzenli aidat ödüyor.