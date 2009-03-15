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Kültür-Sanat

‘Üç Maymun’ ‘Yedi Yaşam’a ilham vermiş!

Türkiye’de yeni vizyona giren ‘Yedi Yaşam’ filminin bir sahnesi, ‘Üç Maymun’ filminin bir sahnesine şaşırtıcı derecede benziyor.

15 Mart 2009 02:00

Türkiye’de yeni vizyona giren ‘Yedi Yaşam’ filminin bir sahnesi, ‘Üç Maymun’ filminin bir sahnesine şaşırtıcı derecede benziyor.

TRT 2’de 13 Mart’ta yayımlanan Jülide Ateş’in sunduğu Kültür Sanat Haber, ilginç bir iddiayı ekrana taşıdı. Haberde, 13 Mart’ta ülkemizde vizyona giren, başrolünde Will Smith’in bulunduğu Hollywood filmi “Yedi Yaşam / Seven Pounds”un bir sahnesinin “Üç Maymun”un bir sahnesiyle benzerliğine dikkat çekildi.

Söz konusu sahnede, “Üç Maymun”da Yavuz Bingöl’ün canlandırdığı karakter yatakta yatarken arkadan bir el çıkıyordu. Bu sahnenin, aynısı “Yedi Yaşam”da, Will Smith’in de başına geliyor. Çıkan el ve yatakta uzanan ana karakter bir yana, kameranın konumu, açısı, kadrajın planlanışı açısından da sahneler ikiz kardeş gibi... Bu durumda, ilk gösterimi geçtiğimiz yıl mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde yapılan “Üç Maymun”, 19 Aralık 2008’de ABD’de vizyona giren “Yedi Yaşam”ın yönetmeni Gabriele Muccino’ya ilham kaynağı olmuş olabilir.

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