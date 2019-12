'Üç Maymun ilk 5'e girmesi gereken filmlerden biri'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, 81. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Film Oscar"ı için ilk 9'a girmeyi başaran Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi "Üç Maymun"un "ilk 5'e girmesi gereken filmlerden biri" olduğunu belirtti.



Nuri Bilge Ceylan'a 61. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandıran "Üç Maymun" şimdi de 81. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Film Oscar"ını almak için yarışıyor.



Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, filmin "Yabancı Film Oscar"ı için ilk 9'a girmesini "çok büyük bir başarı" olarak niteledi.



"İlk defa bir Türk filmimiz Oscar'da, uluslararası yabancı filmler kategorisinde ilk 9'a kaldı" diyen Çelik, şöyle devam etti:



"Bu gerçekten önemli. Çünkü ülkemizin, ülke kültürünün tanıtımı açısından bunu çok çok önemsiyoruz. Bu sayede, hem Amerika'da hem Avrupa'da hem diğer ülkelerde sinemaya, kültüre ilgi duyan bütün insanlar bu filmin varlığından ve Türkiye'deki gelişmelerden haberdar oldu. 22 Ocak tarihine kadar ilk 5 açıklanacak. İlk 5 açıklandıktan sonra da zaten Oscar'a doğrudan aday olmuş olacak. Bence ilk 5'e girmesi gereken filmlerden bir tanesi. Şu ana kadar orada yapılan çalışmalar, görüşmeler sonucunda da 'en önemli ilk üç film arasında' diye düşünüyoruz. İsrail'den, Kanada'dan birer film var, bir de bizimki... Tahmin ediyorum ilk üç arasına girecek filmler arasında."



"Binin üzerinde yayın..."



Yine ilk kez Oscar'a katılan bir Türk filminin yapımcısı ve yönetmeninin çok farklı bir strateji uyguladığına dikkati çeken Çelik, "Amerika'da gerçekten profesyonel anlamda filmimizi tanıttılar. Oradaki lobilerle çok ciddi, profesyonel anlamda ilişkiler kurarak kendi filmlerini tanıtarak belli bir noktaya getirdiler. Bu da aslında onun sonucunda elde edilmiş bir başarıdır"

diye konuştu.



"Üç Maymun"la ilgili dünya basınında binin üzerinde olumlu yazı çıktığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Biz böyle bir olayı normal bir tanıtım üzerinden yapmış olsak, böyle bir başarıya ulaşmamız neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Burada ülkeye iki türlü tanıtım yapmış oluyoruz. Hem ülkemizin genel tanıtımını hem de ülke kültürünü ve geldiği noktayı göstermede doğrudan iletişimi kurma imkanına sahip oluyoruz.""Üç Maymun" dışında Oscar "aday adayı" olan 9 film, Avusturya'dan "Revanche", Kanada'dan "The Necessities of Life", Fransa'dan "The Class", Almanya'dan "The Baader Meinhof Complex", İsrail'den "Waltz with Bashir", Japonya'dan "Departures", Meksika'dan "Tear This Heart Out" ve İsveç'ten "Everlasting Moments" oldu.