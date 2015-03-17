Üç mankene korkunç infaz!

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da gerçekleşen olayda, Alma Mariela Vargas (28), Madelyn Ramirez Zambrano (21) ve Blanca Velasquez Alejandra Mejia'nın (20) içinde bulunduğu aracın yolu, silahlı kişilerce kullanılan bir otomobil ve bir motosiklet tarafından kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, genç kadınlar daha sonra araçlarından zorla çıkarılarak yere yatırıldı. Silahlı kişiler daha sonra da kadınları acımasızca infaz etti.

Olayda mankenlerle aynı araçta olan ve saldırı sırasında yaralanan bir kadın ile bir erkek de hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde 15 boş mermi kovanı buldu.