Üç lise öğrencisi kayboldu

Van'da kursa gidiyoruz diyerek evden ayrılan lise öğrencisi üç kız kayboldu.

Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dikmen köyü Tandoğan mezrasında yaşayan ve taşımalı eğitim sistemiyle Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 10. sınıf öğrencileri Dilan B. (16) ve Funda K. (16) ile 9. sınıf öğrencisi Münevver B. (15), 13.30 sıralarında okuldan çıkarak köye gitti.

Kursa gideceklerini söyleyerek 15.30'da evlerinden ayrılan öğrenciler, akşam dönmeyince aileleri, arkadaşlarını ve gidebilecekleri yerleri arayarak haber almaya çalıştı. Kızlarının akıbetiyle ilgili bir sonuç elde edemeyen aileler, durumu Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi, Başkale Belediye Başkanlığını arayarak belediye hoparlörlerinden anons yapılmasını istedi ancak sonuç çıkmadı.

Aileler ve güvenlik güçleri Dilan B, Funda K. ile Münevver B'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.