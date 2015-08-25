Üç lider Minsk önlemlerinin uygulanmasında ısrarlı



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa ve Ukrayna'nın cumhurbaşkanları şubat ayında Moskova'da Rusya ile kararlaştırılan Ukrayna barış sürrecinin devam ettirilmesinde ısrarlılar. Başbakan Merkel, Berlin'de François Hollande ve Petro Poroşenko ile yaptığı buluşmanın ardından, Kremlin lideri Vladimir Putin ile varılan mutabakatın yerine getirilmemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Merkel, kararlaştırılan önlemlerin aksine ateşkes sağlanamadığına Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin serbest hareket edemediklerine ve insansız keşif uçuşlarının sabote edildiğine vurgu yaptı.

Merkel, “ateşkesin gerçek olabilmesi için gereken her şey yapılmalıdır” dedi. Putin Berlin buluşmasına davet edilmemişti. Hollande, Minsk'te kararlaştırılan kurallara uyulmadığını, oysa Minsk mutabakatının barış sürecinin devamına temel oluşturduğunu belirtti. Minsk kararlarının alternatifi olmadığını söyleyen Poroşenko, “Minsk'te kararlaştırılan önlemler evrensel bir araçtır. Buna göre, derhal ateşkes sağlanmalı, ağır silahlar çatışma bölgesinden çekilmeli ve gözlemcilerin çalışmalarına engel çıkarılmamalıdır” dedi.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ateşkes anlaşması gerginliğin geçici olarak azalmasına yaramış ve çarpışmaların şiddetlenmesi önlenebilmişti. Ancak her gün iki taraftan da ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Minsk mutabakatının siyasi maddelerinden çoğu da uygulanabilmiş değil.

Minsk anlaşması atılacak adımların temelidir

Çoğu gözlemci bu nedenle Minsk'te kararlaştırılan önlemlerin sonuçsuz kaldığı kanaatini taşıyor. Mutabakatı kurtarmak için ek diplomatik girişimler başlatılması doğru bulunmakla birlikte şubat ayındaki zirvenin en önemli aktörü olan Vladimir Putin Berlin'e davet edilmemişti. Başbakan Merkel buluşmanın Rusya'nın bilgisi dâhilinde yapıldığını, Moskova ile aynı düzeyde temaslarda bulunduğunu ve bütün tarafların gerekliliğine kanaat getirmesi durumunda yeni bir dörtlü buluşma yapılabileceğini söyledi.

Merkel: ‘Putin ile dörtlü görüşme olabilir'

Almanya hükümeti Poroşenko ile yapılan buluşmadan önce, Rusya'nın son kriz diplomasisinin dışında bırakıldığı izleniminin uyanmaması için büyük çaba harcamıştı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “Berlin zirvesinin dörtlü buluşmanın yerini alamayacağını ve Berlin ile Moskova arasında sıkı bağlantı kurulmasından vazgeçilemeyeceğini” söylemişti.