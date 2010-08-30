Üç kuşağın gözünden 27 Mayıs

T24 - Vedat Türkali'nin 27 Mayıs darbesine giden yolu bir aşk üzerinden anlattığı 'Bir Gün Tek Başına', oğlu Barış Pirhasan ve torunu Yusuf Pirhasan tarafından sinemaya uyarlanıyor.



Türk edebiyatının usta kalemi Vedat Türkali'nin 'Bir Gün Tek Başına' adlı romanı beyazperdeye uyarlanıyor.



70'lerin önemli romanlarından olan 'Bir Gün Tek Başına' bundan 36 yıl önce, Milliyet'in düzenlediği roman yarışmasında birincilik ödülü amıştı.



Türkali 'Bir Gün Tek Başına'da, yıllar önce 'Müdüriyet'te yediği iki tokatla yılıp sinen; Beyazıt'ta öğrenci kitlesinin eylemi içine düşüverince tabanları yağlayan bencil, ürkek, kuşkulu ve kaypak Kenan'ın hikayesini anlatıyor.



Karısı ve kızı olan, devrimci ateşi sönmüş Kenan'ın karşısına, devrimci ateşi yeni yeni alevlenmeye başlayan bilinçli, gözüpek ve dirençli Günsel çıkıyor.



Aynı zamanda Türkali'nin ilk romanı olan 'Bir Gün Tek Başına' şimdi beyazperdeye uyarlanıyor. Filmin çekimlerine Mart'ta başlanıyor.



Türkali'nin senaryosunu da yazdığı filmin yönetmenlik koltuğunda oğlu Barış Pirhasan ve torunu, Yusuf Pirhasan var.