Üç kurumdan Merkez Bankası'na ilişkin faiz tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentilere paralel 100 baz puan faiz indirmesine rağmen indirim için sınırlı alan kullanımının tamamlanmasını aralık ayında değerlendireceğini söylemesi tahminlerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre JP Morgan Ekonomisti Yarkın Cebeci yayımladığı notta Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan aralık ayı yönlendirmesini okumanın bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB'nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Cebeci önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklemediklerini kaydetti.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe ise politika yapıcıların nihayetinde patikayı değiştireceklerini düşündüklerini belirtti. Goldman ekonomistleri 2022 sonu yüzde 18 politika faizini korurken liradaki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zorlaşacağını, bu yüzden 2022 ilk faiz artışını üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklediklerini söyledi.

Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen ise aralık ayında 100 baz puan indirim beklediklerini söyledi.