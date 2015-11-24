Üç kızından ikisi, bakan oldu

Denizli'nin ilk kadın milletvekili olan, 2009 ile 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Selma Aliye Kavaf'ın ardından, Kavaf’ın ablası Sema Ramazanoğlu da, ismi değiştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na getirildi. Dört yıl önce kocası 84 yaşındaki Niyazi Bostancı'yı yitiren ve Denizli'nin Mehmetçik Mahallesi'nde yalnız yaşayan dört çocuk annesi Gülseren Bostancı, ikinci kez bir çocuğunun bakan olmasının mutluluğunu yaşadı. Üç kızından ikisi Bakan olan Gülseren Bostancı, mutlu haberi Çeşme'de yaşayan ağabeyinin telefonla aramasıyla öğrendi.



"Şimdi sıra Sema'ya geldi"





DAH’da yer alan habere göre, Anne Gülseren Bostancı, evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Televizyonu açmadığını, rahatsız olduğunu ve uyuduğu söyleyen Gülseren Bostancı, "Devletimize, milletimize hayırlı olsun. Bu ikinci bakan. Herkese nasip etsin inşallah. Hayırlı olur ailemize. Kızım çok çalışmış. AK Parti kurucuları arasında, çok emeği var. Telefonlar sürekli çalıyor. Televizyonu açmadım. Ağabeyim aradı ondan öğrendim. Sema hanım çok çalışkandır. Bütün çocuklarım öyledir. Babaları da öyleydi. Amcaları onlara rehber oldu. Selma da önce milletvekili sonra bakan oldu. Şimdi sıra Sema'ya geldi. İkisinin de partide çok emeği var. Sema'nın çocukları küçüktü. Parti için çok çalıştı emeği var, hakkıydı. Üç kızımdan ikisi bakan oldu. Allah, tamamına erdirsin. Allah nazardan saklasın. Çok çalışmış haybeden değil, emekleri var" dedi.



Anne Gülseren Bostancı, kızının bakan olması nedeniyle komşuları ve yakınlarının ziyaretçi akınına uğruyor ve tebrikleri kabul ediyor.