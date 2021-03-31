Üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen "baba" beraat etti!

Mersin’de çocuk yaştan itibaren yıllarca, üç öz kızına tecavüz ettiği iddia edilen Salih Dayan'ın beraatına karar verildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Salih Dayan'ın 2 kızı ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz S.D'nin gelmediği duruşmada, akrabası F.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Kız kardeşlerden S.D, yaşadıkları olayı anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Bir nebze olsun içimizin rahatlamasını istiyoruz. Çok kötü günler yaşadık. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.

Diğer kız kardeş S.D. de evli ve öğretmen olduğunu aktararak, "Bu adamın bize yaşattıklarının cezasını görmesini, tutuklanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "çocukların cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Salih Dayan'ın delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Sanık baba Salih Dayan hakkında 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. İlk duruşmada tutuklanmasına karar verilen baba, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ne olmuştu?

Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürmüş ve şunları söylemişti: "Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm. 20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.

"Annemi de erkeklere pazarlıyormuş"

Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz."