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Üç kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmene 31 yıl hapis

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Servi, 31 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

04 Temmuz 2018 20:39

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde geçen yıl 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Servi, 31 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Alanya\'nın Konaklı Mahallesi\'nde 27 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, bir ilkokulda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin Servi, iddiaya göre, özel ders verdiği 12 yaşındaki K.G. ile aynı yaştaki N.K. ve S.I.\'ya cinsel istismarda bulundu. Öğrencilerin, Hüseyin Servi\'nin kendilerini zorla öptüğünü söylediği aileleri, jandarma karakoluna giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Hüseyin Servi\'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Servi tutuklandı.
Tutuklu yargılanan Hüseyin Servi, Alanya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde son kez hakim karşına çıktı. Avukatları eşliğinde savunma yapan Hüseyin Servi, \"Kesinlikle haddimi aşacak bir harekette bulunmadım, üzerime atılı suçu işlemedim. Adalete güveniyorum\" diyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Hüseyin Servi\'ye \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından Hüseyin Servi tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu\'na gönderildi.

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