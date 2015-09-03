Üç kız kardeş aynı gün aynı hastanede doğum yaptı

İrlanda'da üç kız kardeş aynı hastanede aynı gün doğum yaptı. Dördüncü kız kardeşin ise doğumunun bir kaç gün geciktiği belirtildi. Kardeşler, aynı gün gerçekleşen doğumları önceden planlamadıklarını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; üç kuzenin hepsi 1 Eylül'de Mayo General Hastanesi'nde dünyaya geldi. Birbirlerine yakın yaşayan kızkardeşler doğumları planlı bir şekilde koordine etmediklerini söyledi.

Hastane görevlileri bebeklerin üçünün de sağlıklı olduğunu vurguladı. Kızkardeşlerden Mairead FitzPatrick sabaha karşı 03:25'te oğlu Thomas'ı dünyaya getirdi.

Diğer kızkardeş Joeline Godfrey 11:00'de Sorcha adlı bir kız bebek doğururken, 20:30'da üçüncü kızkardeş Bernie Ward'un oğlu Phelim doğdu.

Dördüncü kızkardeş Christina Murray de aynı hastanenin kadın doğum bölümünde yatıyor. Murray'in geçen Pazar günü doğum yapması gerekiyordu ancak doğum hala gerçekleşmedi.

Murray bebeğini kız kardeşleriyle aynı gün doğuramadığı için biraz hayalkırıklığı yaşadığını, ancak çok yakında kendi bebeğinin doğmasını umduğunu söyledi.

Mairead FitzPatrick İrlanda'nın RTE televizyonuna yaptığı açıklamada "Benim aslında 28 Ağustos Cuma, Christina'nın da 30'unda doğurması gerekiyordu." dedi.

Fitzpatrick Joeline'in sezaryanla doğurduğunu, 2 Eylül'de doğum yapması gereken Bernie'nin de bir gün erken doğuma girdiğini anlattı.