Üç kişinin vurulmasının ardından Seattle'daki otonom bölge üzerinde kontrol artıyor

Polisin Doğu İdari Bölgesi binasını boşaltmasının ardından Seattle'da protestocular geçen haftalarda şehir merkezinde toplanıp birkaç bloku "otonom bölge" ilan edip burada eylemler düzenlemişti. "Capitol Hill Özerk Bölgesi" girişinde yer alan tabelalarda, "Şimdi ABD'den çıkıyorsunuz" yazıları yer aldı. Özerk bölge ilan edilen alandaki eylemlere polis müdahale etmiyordu. Bu bölge daha sonra organize protesto bölgesi ilan edildi

Durkan, polisin kısa süre içinde Doğu İdari Bölgesi binasına "barışçıl bir şekilde döneceğini" ifade etti.

Belediye Başkanı, CHOP'ta gece saatlerinde meydana gelen eylemleri azalmak istediklerini, ancak bunu polis zoruyla yaptırmayacaklarını söyledi. Durkan, bunun yerine insanlara bölgeden ayrılmalarını rica edeceklerini ve evi olmayanlara kaynaklar sunacaklarını bildirdi.

"Artık eve gitme zamanı geldi. Bizim buraları toparlamamız gerekiyor ki Cal Anderson ve Capitol Hill tekrar toplumumuzun hayat dolu nir parçası haline gelebilsin" diyen Durkan, "Durumun oradaki işletmelere ve halka etkisi çok ağır hale geldi" diye konuştu.