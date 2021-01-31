Üç kırmızı kartın çıktığı maçta Erzurumspor, Ankaragücü'nü tek golle geçti

Süper Lig’in 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Erzurumspor'da Petrus Boumal, Ankaragücü'nde de Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.

Maç sonu hakeme itirazlarda bulunan Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil kırmızı kart gördü. Erzurumspor puanını 20 yaparken, 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Ankaragücü, 18 puanda kalarak son 6 haftada 5. yenilgisini aldı.

Maçtan önemli dakikalar:

7. dakikada Cenk Ahmet’in ortasında top Gomes’e gelmeden Erdi araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Diousse’nin şutunda top kaleci Szumski'de kaldı.

23. dakikada Badji ceza sahasına hareketlendi ancak Da Costa araya girerek topu kornere gönderdi.

30. dakikada Cenk Ahmet’in ceza sahasına gönderdiği topu defans araya girerek uzaklaştırdı.

44. dakikada arka direkte topla buluşan Leo Schwechlen'in gelişine sert vuruşu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Osman'ın kafa vuruşunda kaleci Korcan son anda ayağıyla müdahale ederek golü önledi.

61. dakikada Da Costa uzaktan sert vurdu, ancak top kaleci Korcan’da kaldı.

68. dakikada Erzurumspor, Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

74. dakikada Erzurumspor'da Petrus Boumal, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada İbrahim’in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önünde Badji dokundu top az farkla auta çıktı.

90+8. dakikada Ankaragücü'nde Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Erzurumspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.