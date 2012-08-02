Üç kez kanseri yendi, köpek bakterisini yenemedi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Decatur kentinde yaşayan Hannah Rinehart, “capnocytophaga” adıyla bilinen ve köpeklerin salyasında bulunan bir bakteri yüzünden ağır enfeksiyona yakalandı. 32 yaşındaki Rinehart, geçmişte üç kez kanseri yenmesine rağmen köpek bakterisi yüzünden meydana gelen yüksek ateşine dikkat etmeyince dört uzvunu kaybetti.

Rinehart’ın doktoru, genç kadının Haziran ayı sonunda yüksek ateşe kapıldığını ancak kendisine ancak 2 Temmuz’da başvurduğunu söyledi.

Kan basıncı düşen, akciğer ve böbrekleri zayıflayan Rinehart üzerinde yapılan tetkikler, genç kadının capnocytophaga bakterisini kaptığını gösterdi.

Doktorlar, bakteriden yayılan enfeksiyonun önüne geçemeyince, daha fazla yayılmayı önlemek için Rinehart’ın iki eli ve ayağını kesti. Genç kadının 39.8 olan ateşinin de 37 dereceye düştüğü belirtildi.

Rinehart’ın babası Doug Johson, bir yaşında bir köpekleri olduğunu ancak bakterinin evcil hayvanlarından bulaştığını düşünmediklerini belirtti. Johson, “Hannah köpeğiyle hep top oyunu oynardı... Köpek ona topu hep geri getirir o da tekrar atardı. Anlaşılan o ki geçirdiği ameliyat ve ilik nakillerini ardından bizimki kadar güçlü bir bağışıklık sistemine sahip değil. Hannah daha çok genç. Kanser olduğu zamanlarda bundan rahatsızlık duyduğunu söylediğini hiç hatırlamıyorum... Hayatına devam edecek ve çok güzel bir yaşamı olacak” dedi.

İlk kez 18 yaşında kansere yakalanan ve üç kez Hodgkin lenfoma hastalığını yenmeyi başaran Rinehart, 20’li yaşlarının ortasında kardeşinden alınan kök hücrelerin nakledilmesiyle sağlığına kavuşmuş, bunun ardından kariyer planlarını değiştirerek hemşire olmaya karar vermişti. (ntvmsnbc)