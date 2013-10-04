Cinsiyet değiştirme ameliyatı başarısız olan Belçikalı trans erkeğe ötanazi

Belçika'da bir dizi ameliyatla cinsiyetini değiştirmeye çalışan ancak ameliyatları başarısız geçen bir trans erkek, doktorların yardımıyla hayatına son verdi.

Biyolojik cinsiyeti kadın olan Nathan Verhelst, 2009'da erkek cinsiyetine geçmek için hormon tedavisine başladı, sonrasında yaptırdığı göğüs ameliyatı ardından geçen sene penis geliştirme ameliyatı oldu. Ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle ameliyat sonrasında sorunlar yaşandı. Verhelst, ölmeden önce Het Laatse Nieuws'a verdiği röportajda, "Yeniden doğumumu kutlamaya hazırdım. Ama aynaya baktığımda, kendimden tiksindim. Yeni göğüslerim beklentilerimi karşılamadı ve yeni penisim uyuşmazlık semptomları gösterdi. Bir canavar olmak istemiyorum" dedi. Verhelst, yaşadığı psikolojik sorunlar yüzünden yaşamına son vermek için yardım istedi ve pazartesi günü Brüksel'deki bir hastanede ötanazi yöntemiyle öldü.

Verhelst'in durumunu inceleyen iki doktor, 44 yaşındaki trans erkeğin yaşadığı depresyonun kalıcı olduğuna karar verdi. Verhelst'in durumu Belçika kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Belçika'da 2002 yılından bu yana ötanazi uygulaması yasal. Geçen yıl psikolojik nedenlerle 52 kişi yaşamlarına son vermek için ötanaziyi seçti. Dr. Wim Distlemans, Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws'e yaptığı açıklamada, Nathan Verhelst'in "huzur içinde öldüğünü" söyledi.

Gazeteye göre, üç erkek çocuk sahibi bir aileye doğan "Nancy" Verhelst, ölmeden önce hayatını anlatırken, "bir erkek çocuk daha isteyen ailesinin kendisini reddettiğini" söylemişti.

'Yeni vücudumdan tiksindim'

Nathan Verhelst, 2009-2012 yılları arasında, cinsiyet değişikliği için ameliyat olmuştu. Het Laatste Nieuws, Verhelst'in, "aynada kendimi ilk gördüğümde yeni vücudumdan tiksindim" dediğini yazdı. Verhelst, gazeteye verdiği röportajda "Yeniden doğumumu kutlamaya hazırdım. Ama aynaya baktığımda, kendimden tiksindim. Yeni göğüslerim beklentilerimi karşılamadı ve yeni penisim uyuşmazlık semptomları gösterdi. Bir canavar olmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

BBC Brüksel muhabiri Matthew Price, Belçika'da ötanazi uygulamasının yasallaştırılmasından beri, bu yöntemle yaşamlarını noktalamayı seçenlerin sayısının sürekli arttığını bildirdi.

Ötanazi talep edenlerin çoğu, 60 yaşın üzerindeki kanser hastaları. 18 yaş üzerindekilerin ötanazi talebi, Belçika'da fazla tartışma yaratmıyor. Parlamento halen, yasanın 18'den küçük kişileri de kapsaması üzerinde çalışma yürütüyor.

AFP ajansı, geçen yıl Belçika'da ötanaziyi seçenlerin sayısında yüzde 25'lik bir artış gözlendiğini ve 1432 kişinin ötanazi yoluyla yaşamlarını noktaladığının saptandığını bildirdi.