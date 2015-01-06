Üç kere ömür boyu hapis cezası



Askeri mahkeme, Hamas üyesi Hussam Kavasme'ye haziran ayındaki kaçırma olaylarını organize ettiği gerekçesiyle 75 yıl hapis cezası verdi.

19 yaşındaki öğrenci Eyal Yifrah ve 16 yaşlarındaki Gilad Shaar ile Naftali Fraenkel, 12 Haziran'da Kudüs'ün dışında kaçırılmış, üç hafta sonra da Batı Şeria'daki Hebron'da cesetleri bulunmuştu.

Mahkeme kararına göre, Hebron'da oturan Kavasme, üç gencin kasten öldürülmesine dâhil olmaktan suçlu bulundu.

Karar gerekçesinde ayrıca, "Sanık en ciddi suçlardan birini işledi. Evlerine ailelerinin yanına gitmekte olan üç gencin soğukkanlı ve vahşice öldürülmesi” denildi.

Kararda, "Eylemlerinin sonucu olarak sanık üç kere ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Toplumdan uzaklaştırılıp ömrünün geri kalanını hapiste geçirecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kavasme'ye ayrıca 160 bin euro para cezası da verildi. İsrail ordusuna göre, Kavasme, olayı planladı ve finanse etti, ancak kaçırma eylemini gerçekleştirmesi için iki diğer Hamas üyesi Mervan Kavasme ve Amer Ebu Ayşe'yi gönderdi. İki zanlı geçen eylül ayında İsrail ordusu tarafından vurularak öldürülmüştü.

Hamas kaçırma olaylarına dâhil olduğunu reddetse de eylemi övmüştü.