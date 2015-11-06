Üç kentten üç 'güzel insan'

Bugün, yurdun farklı köşelerinde hala iyi insanlar var dedirtecek türden 3 olay yaşandı. Unutkanlık ya da başka sebeplerden dolayı yaşanan bu 3 farklı 'para kaybetme' olayı mutlu bir şekilde sonlandı.

İstanbul'da VIP tuvalette 75 bin TL bulan bir işçi hava limanı yönetimine parayı teslim etti. Adana'da döviz ofisinden 10 bin TL fazla para verilen kişi parayı geri getirdi. Bursa'da ise kuru temizleme işi yapan bir esnaf takım elbisenin cebinde bulduğu 3 bin lirayı ceketi temizledikten sonra ceketin cebine geri koyarak sahibine iade etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Adana'da döviz bürosu veznedarlarının dalgınlık sonucu fazladan ödediği 10 bin lira, müşteri tarafından geri verildi. Parayı teslim alan döviz bürosu sahibi Enver Güven, "Müşterimiz o anda farkına varmamış. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Akşam sayımda fark edildi

Saydam Caddesi'nde döviz bürosuna 4 Kasım'da gelen bir müşteri 4 bin 500 euro verip Türk parası almak istedi. 60 yaşlarındaki müşteriye, veznedar işlemlerini yapıp deste halinde 10 bin lira verdi. Veznedar arkasına dönüp ödemenin kalan kısmı olan 3 bin 900 lirayı hazırlarken, müşteri de parayı sayıp cebine koydu. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, diğer çalışan da aynı müşteriye bir kez daha 10 bin lira verdi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan müşteri, parayı etrafına baktıktan sonra alıp cebine koydu. Bu sırada ilk çalışan, 10 bin liranın üzeri olarak 3 bin 900 lirayı hazırlayıp verdi. Bu parayı da alan müşteri, işyerinden ayrıldı. Yanlışlıkla 10 bin lira fazda ödeme yapıldığı akşam sayım sırasında fark edildi.

Parayı kendisi getirdi

Adı öğrenilemeyen müşteri, olayın basına yansımasının ardından bu sabah saat 09.30 sıralarında döviz bürosuna gelerek fazladan aldığı 10 bin lirayı Enver Güven'e teslim etti. Parayı teslim alan Güven, müşterisine teşekkür ettikten sonra, çay ısmarlayıp sohbet etti. Müşterisinin fazladan aldığı paranın farkına varmadığını kendisine anlattığını belirten Güven, "Geleceğinden ümidim vardı kesinlikle. Haberi gördükten sonra yüzlerce kişi beni de aradı. Onu da aramışlardır. Farkına varmadığını söyledi. Parayı teslim etti ve kendisine teşekkür ettik" diye konuştu.